Il regno degli atleti Semenya a San Rocco

Proprio quando (ieri) la Corte europea dei diritti umani dava ragione a Caster Semenya e contro alla Federazione internazionale di atletica leggera, sull’obbligo di sottoporsi a cure ormonali per abbassare il naturale livello di testosterone per poter gareggiare, la mezzofondista e velocista sudafricana, due volte campionessa olimpica e tre volte campionessa mondiale degli 800 metri piani, era ad allenarsi nel Senese, a San Rocco a Pilli. L’atleta, partita ieri, era al Tuscany camp, centro sportivo d’eccellenza in val di Merse, nato nel 2014 da un’idea dell’allenatore Giuseppe Giambrone, con il supporto del professor Marco Bonifazi, medico dello sport e uno staff di una quarantina di specialisti medici e fisioterapici.

La struttura di eccellenza orientata al running professionistico ha la base logistica in una villa del 1700, Villa Ucciano (di proprietà e messa a disposizione da Laura Neri) dove gli atleti sono ospitati e vivono tutto l’anno; poi come piste di allenamento sono usati i percorsi su asfalto, sterrato ed erbosi della Val di Merse. In questi luoghi si sono allenati atleti del calibro di Said Aouita, Venuste Niyongabo, Brahim Boutayeb, Abdelkader El Mouaziz, Diomede Chisahaio, il nostro Yohanes Chiappinelli (presente nel Tuscany team 2023), atleti che hanno segnato la storia dell’atletica mondiale. E Tuscany camp vanta anche l’olimpionica Caster Semenya. "Caster fa base qui da noi in estate – racconta Giambruno –, già da un paio d’anni. E come lei tanti altri atleti, vantiamo 22 medaglie mondiali in nove anni.

Questo èun luogo perfetto per allenarsi, seguiti da un team di professionisti. Semenya è partita ieri per Parigi, dove l’atletica sarà protagonista di una performance con i calciatori del Psg’.

p.t.