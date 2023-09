Il ’rebus’ del Palasport. Slitta l’inizio dei lavori. Le società sportive:: "Così si naviga a vista"

Palasport: i cantieri non partono. Sopralluogo ieri mattina all’impianto sportivo di viale Sclavo da parte dei tecnici del Comune per verificare la situazione della copertura del palazzetto, oggetto della gara indetta dall’amministrazione comunale che doveva chiudersi lo scorso 13 settembre. Lo slittamento dei cantieri è dovuto al fatto che le ditte incaricate dei lavori hanno chiesto un rinvio per motivi organizzativi. Per gli interventi al Palasport servono infatti operai specializzati, al momento impagnati altrove.

Emma Villas e Mens Sana Basketball non nascondono la loro sorpresa: "Siamo seriamente preoccupati – afferma il vicepresidente della squadra di volley Fabio Mechini –. Dal Comune non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sabato mattina ho telefonato agli assessori e solo allora ho saputo dei rinvio dei lavori. Al momento continuiamo gli allenamenti in viale Sclavo, ma non sappiamo per quanti giorni. La gara per i lavori è stata prorogata al 20 settembre, ma poi quando apriranno i cantieri?". E ancora: "Per ora sfruttiamo il più possibile il Palasport, ma è fastidioso dover vivere alla giornata, così ogni pianificazione è impossibile – conclude Mechini –. Ritengo che questa cosa sia stata presa con superficilità".

Concorde la Mens Sana Basketball, che ha appreso del rinvio dei lavori dal Siena Hockey, dove la società aveva trovato ospitalità. In pratica le attività biancoverdi non sono state al momento previste nell’orario della struttura a Colonna San Marco, proprio per il rinvio dei lavori in viale Sclavo. Dalla Mens Sana fanno dunque sapere. "Si va avanti al Palasport fino a diversa comunicazione, ma siamo di fronte a situazioni-limite come nel caso degli Under 17 d’Eccellenza, che saranno costretti ad allenarsi dalle 6,45 alle 8,15 del mattino. Insomma – è la conclusione – c’è grande incertezza".

Dal Comune fanno sapere che "le ditte incaricate dei lavori hanno il fiato sul collo": "In settimana si saprà quando apriranno i cantieri – si annuncia – e comunque manterremo fede alla data finale di consegna dell’impianto sportivo. Il sindaco Nicoletta Fabio si è impegnato in prima persona affinché tutto vada per il meglio".