Il profumo del Natale. Luminarie e concerti. Chianciano si illumina

Il Comune di Chianciano Terme ha deciso di investire e puntare sulle festività natalizie per promuovere eventi e manifestazioni.

"Per questo periodo abbiamo deciso - ci dichiara la sindaca Grazia Torelli - di offrire una serie di appuntamenti e spettacoli che rappresentano un’opportunità per i nostri operatori, turisti e residenti ; finalizzati ad apprezzare il valore del nostro territorio.

Questa programmazione è stata pensata per integrarsi con i flussi turistici, arricchendo l’offerta locale e offrendo occasioni piacevoli di svago. Sappiamo che le festività natalizie rappresentano un momento di attrazione e con questa programmazione favoriamo una proposta, che sa rinnovare il legame fra territorio e visitatori".

Andiamo a scoprire insieme, in maniera sintetica il calendario: 7 dicembre sabato alle 10.30 street band di babbi natale per le vie cittadine, 14 dicembre concerto della Banda Bonaventura somma, 21 dicembre ore 17 Piazza Italia Concerto di Canto moderno Musica live con allieve delle classi di canto organizzato da Istituto Musicale bonaventura somma.

Poi arriviamo alla vigilia del 24 dicembre alle 17 concerto della corale chiancianese presso la chiesa sant’antonio con messa di natale. Il 27 dicembre ore 21 concerto Gospel Cedric Shannon Rives & Brothers al Palamontepaschi a questo si aggiungono ovviamente le luminarie nel paese, la mostra Playmobil presso la sala de vegni, il calendario del cartellone teatrale al Caos di Lst teatro, l’apertura del museo civico archeologico con le sue sezioni compreso l’ultima dedicata alle donazioni e collezioni private.

Altri eventi che sono in corso di definizione ed andranno a comporre il calendario del mese di dicembre fino al 1 gennaio per un evento musicale pomeridiano e la Befana con associazione Avis Chianciano Terme. 40.000 euro sono stati investiti per le luminarie che saranno montate nelle prossime settimane, concentrandole in alcune aree del centro abitato e specificatamente: area di accesso al paese nella rotatoria di via Baccelli, Viale Roma e piazza Italia, alcuni tratti di viale della Libertà, Porta Rivellini, Piazza Matteotti.

Sarà la ditta Mixar di Castelguidi provincia di Pistoia, a noleggiare, istallare e manutenere le decorazioni e lo smontaggio.

Anna Duchini