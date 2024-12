Il presidente Giani in tour nei dieci Comuni della Valdichiana senese

Il governatore della Toscana Eugenio Giani il 2 gennaio visiterà i dieci comuni della Valdichiana senese, finalisti per il titolo di Capitale italiana della cultura 2026 e freschi di nomina ufficiale di Capitale toscana della cultura 2025. Un programma intenso, per Giani: 9.30 a San Casciano dei Bagni, 10.30 a Sarteano, 11.30 a Cetona, 12.30 a Chiusi, 13.30 a Chianciano Terme, 15.30 a Pienza, 16.30 a Montepulciano, 17.30 a Torrita di Siena, 18.30 a Trequanda , 19.30 a Sinalunga, dove alle 21.30 (al Teatro Ciro Pinsuti), sarà consegnata la targa all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.

Giani, dopo la cerimonia di presentazione ufficiale avvenuta la settimana scorsa a Chiusi, farà dunque il giro dei comuni per incontrare i sindaci e la cittadinanza. Il lavoro presentato qualche mese fa alla commissione esaminatrice del ministero della Cultura è stato importante. "Non vogliamo disperderlo" hanno detto in coro i sindaci che, per oltre due anni, hanno lavorato ad un dossier redatto da Filippo Del Corno, già assessore alla cultura del comune di Milano, dal titolo evocativo “Valdichiana 2026, seme d’Italia”: 78 progetti, 32 opere di arte pubblica e 3 tagli del nastro. Tra questi spicca ‘Le vie dell’acqua’, un progetto di archeologia diffusa che coinvolge l’intero territorio senese.

Una parte di questi progetti culturali sarà realizzata con un contributo speciale di 300mila euro deliberato dalla Regione Toscana e grazie a finanziamenti destinati alle aree interne. Giani, da sempre promotore della Toscana diffusa, con questo Premio ha contribuito a valorizzare ancora una volta l’unicità dei singoli luoghi. Il primo comune che visiterà il 2 gennaio, alle ore 9.30 sarà San Casciano dei Bagni. Chissà se, dopo il tradizionale e beneaugurante bagno in Arno del 1 gennaio a Firenze, il presidente vorrà provare i proverbiali benefici delle acque termali di San Casciano dei Bagni.

Federica Damiani