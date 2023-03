Il premio La scoperta dei bronzi Il team di archeologhe in Regione

Le archeologhe del Santuario Ritrovato di San Casciano dei Bagni hanno ricevuto ieri un riconoscimento dalle mani del presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo insieme al vicepresidente del consiglio regionale, Stefano Scaramelli. L’occasione è stata l’evento che si è svolto in Regione ’8 donne per l’8 marzo’. Fra le presenti sette delle archeologhe in rappresentanza di tutto il gruppo che ha lavorato alla scoperta dei bronzi: Chiara Fermo, Claudia Petrini, Helga Maiorana, Caterina Rocchi, Ginevra Ghelli, Valentina De Simone e Alessandra Fortini (foto). La quota femminile è infatti la netta maggioranza dell’intera squadra di lavoro. Tra le donne premiate dal presidente Mazzeo anche altre due senesi. La prima è Violante Gardini Cinelli Colombini, 35 anni, da febbraio presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana e nel cda di Agivi Giovani Imprenditori Vitivinicoli Italiani. L’altra è Sara Montemerani, medico del 118 ad Arezzo, originaria di Buonconvento e responsabile sanitaria oltre che volontaria alla Misericordia di Torrenieri: fa parte del personale medico toscano che è partito in soccorso alle popolazioni colpite dal terrificante terremoto in Turchia e Siria.