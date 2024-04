Il potere dell’arte: aprirci un mondo senza confini

Sapete che cosa è l’intelligenza? E’ come come un superpotere che ognuno di noi ha dentro di sé, come una luce sempre accesa che ci fa brillare in un modo unico. Nella nostra classe immaginiamo da sempre di essere una foresta magica nella quale ognuno di noi è un albero diverso: alcuni sono grandi e forti, altri piccoli ma robusti, altri ancora invece producono frutti dolcissimi oppure offrono la loro ombra e il riparo a tanti animaletti. Allo stesso modo ogni individuo ha delle sue particolarità. Alcuni di noi sono bravi con i numeri, hanno un’intelligenza logico-matematica, altri amano leggere e scrivere storie, hanno un’ intelligenza linguistica. Alcuni di noi riescono bene negli sport, hanno un’ intelligenza motoria. Qualcuno riesce a mettersi nei panni degli altri, a comprenderli, a capire i loro sentimenti, ha cioè un’intelligenza emotiva.

E poi c’è l’arte! Quando dipingiamo, suoniamo o balliamo ci sentiamo liberi di esprimere noi stessi in modi diversi. L’arte ci insegna che essere diversi è un valore perché ciascuno di noi può imparare dall’altro. Per questo l’arte è importante per l’inclusione. Ci permette di esprimerci, condividere emozioni e storie senza aver paura di mostrarsi come si è. Nell’arte, non ci sono barriere, solo cuori che si riconoscono. Ricordate sempre che essere intelligenti non vuol dire solo essere bravi con i numeri o con le parole. Significa anche saper vedere il mondo con occhi diversi, con un cuore aperto e libero di esprimersi. Siate orgogliosi di ciò che siete, perché ognuno di noi è un vero tesoro, unico e speciale al mondo!