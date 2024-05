Saluto del questore. Poi si parla di Mangia

Nomi per il Mangia e per le medaglie di civica riconoscenza, stasera il Magistrato si riunirà dopo cena per formulare le proposte che poi andranno al Concistoro ristretto e quindi a quello allargato. All’inizio della riunione i priori incontreranno però nella sede del Magistrato il nuovo questore per un saluto. Poi sul tavolo il nodo Mangia: si è parlato delle candidature di Luca Venturi del Siena International Photo Awards portato dal Drago, del giornalista Alessandro Rossi presentato dall’Onda e del giovane Duccio Marsili dal Valdimontone. Andrà trovata una sintesi a cui si sta lavorando da giorni.