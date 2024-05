Ultramarathon. Vincono Nawratil e Galleani

Un week-end all’insegna dello sport, della natura, della tradizione e dell’inclusione: Rapolano Terme ha ospitato la seconda edizione della Crete Senesi Ultramarathon, organizzata dal Gruppo Podistico ‘Riccardo Valenti’ con il patrocinio del Comune e del Consiglio Regionale Toscano. Se gli eventi hanno preso il via venerdì con il Pasta Party, messo a punto con l’ausilio della Misericordia di Rapolano e dell’Associazione Settembre Rapolanese, sabato sono andati in scena il City Tour Crete Senesi in bus alla scoperta di Castello di Modanella e di San Gimignanello e la passeggiata ccologica ludico-ricreativa sulle colline delle crete; emozionante la passeggiata dell’inclusione sociale con premiazione per tutti gli atleti diversamente abili. Ieri, poi, è stato il giorno delle gare: la Crete Ultra 50 km, la Crete Long 30 km, e la Crete Short 15 km, solo quest’ultima anche in versione non competitiva. Non ha avuto rivali Andreas Nawratil (Venafro) che ha conquistato l’oro in 3h50’21". Sul secondo gradino del podio della Ultra, il polacco Janusz Fajger in 4h07’10", di poco su Francesco Luparini (Alpi Apuane) che ha chiuso in 4h08’24". La più veloce delle donne è stata Jessica Galleani (Pagnona) in 4h13’04" che ha sgretolato di 50’ il primato del percorso. Piazza d’onore per l’atleta del Regno Unito Lindy Lee Folsher in 4’29’37" seguita da Lorena Piastra (Tx Fitness) in 4’47’24". Nella Long 30 k primo posto per Lorenzo Marzini (Mens Sana 1871), nella gara femminile per Alice Guerra (Dinamo Sport). Nella Short 15 k vittoria per Luigi Vignolo (Valdelsa Runners) e Katia Aprile (Castelraider). Oltre 1000 gli atleti che hanno deciso di misurarsi con l’Ultramarathon, di cui il 37 per cento donne. Ben 17 i Paesi partecipanti. Sono emozionato per il successo di questo evento – ha detto Alberto Pulcinelli, presidente del Gruppo Podistico Riccardo Valenti –. In un anno abbiamo raddoppiato le adesioni. Un successo che è solo la base dalla quale partire". A scandire le emozioni la musica dell’Associazione Filarmonico Drammatica locale.

Angela Gorellini