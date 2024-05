Il Pigio celebra vent’anni di storia Ricco cartellone di iniziative

Entra nel vivo la stagione del Pigio 2024 a Poggibonsi: sarà tra l’altro l’edizione del ventennale, dato che il via agli eventi rimanda al 2004. L’associazione dei Rioni di Poggibonsi, con in testa la presidente Martina Angiolini, lancia adesso il bando rivolto agli artisti che vorranno firmare i tre premi in palio – lo Zipolo, il Boccione e il Boccione Lady – per la competizione della spremitura dell’uva in programma quest’anno sabato 5 e domenica 6 ottobre. Bozzetti da presentare, come da regolamento, entro il 10 giugno. Le opere in concorso dovranno contenere i colori dei sette rioni. I vincitori saranno poi proclamati il 20 giugno in occasione dell’ApeRioni al Bar Leo di Poggibonsi. L’associazione dei Rioni, con i suoi componenti, è reduce da una simpatica iniziativa in occasione della recente festa di San Lucchese: oltre allo stand, anche un flash mob (nella foto) in mezzo alla gente che affollava via Fortezza Medicea per recarsi alla Basilica del Patrono.