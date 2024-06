Il Pigio celebra il suo ventennale. Un programma speciale di eventi per festeggiare la sentita sfida

Il Pigio apre le porte all’edizione del ventennale. Risale infatti al 2004 il via alle competizioni a Poggibonsi per la spremitura dell’uva e adesso i sette rioni sono impegnati nei preparativi per il programma di eventi del prossimo autunno tenendo conto anche della speciale ricorrenza. In che modo? Intanto attraverso l’ufficializzazione, avvenuta nei giorni scorsi, della scelta dei tre pittori che realizzeranno il Boccione e il Boccione Lady – i riconoscimenti alle formazioni che si aggiudicheranno la gara vera e propria – e lo Zipolo, ovvero il premio alla migliore sfilata. Opere che saranno firmate rispettivamente dai poggibonsesi Fausto Busini, Simona Piergentili e Samanta Casagli. Gli artisti designati hanno illustrato i bozzetti in occasione un evento che ha visto la partecipazione delle rappresentanze di Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimanori, Falco, Orti, Romituzzo. Fra i temi ricorrenti i simboli dei Poggibonsi a cominciare dal Leone effigiato nel gonfalone cittadino. Ma non mancano soggetti differenti nei Boccioni e nello Zipolo. Le anticipazioni l’altra sera al tradizionale Aperitivo dei Rioni tra i tavoli del Bar Leo in via Pisana, grazie all’happening voluto da Luca Lucii e dai componenti del suo staff, d’intesa naturalmente con i Rioni di Poggibonsi, associazione presieduta da Martina Angiolini. Una realtà assai dinamica, composta da appassionati volontari di ogni età e impegnata nell’arco dell’anno nella promozione di interessanti kermesse – il Pigio è in pratica il momento culminante del calendario – all’insegna della socialità, dell’aggregazione, della solidarietà e dello stare insieme in totale spensieratezza. Nella stessa circostanza anche l’estrazione della maglia della Poggi Ten, corsa podistica capace di riscuotere notevoli consensi che si traducono puntualmente in un buon numero di adesioni. "Siamo soddisfatti dei riscontri di questo primo atto in previsione del Pigio 2024 – afferma Martina Angiolini – e ora andiamo avanti nell’organizzazione di avvenimenti per avvicinarci alla manifestazione. Ringrazio gli artisti, che presenteranno poi le loro opere nei giorni del conto alla rovescia verso il Pigio, e tutte le persone che danno una mano in maniera disinteressata alla riuscita dei progetti".

Paolo Bartalini