"Il piano industriale sarà cruciale"

SIENA

"Mi sono autosospeso, in questo momento non svolgo ruoli di amministratore di Tls. Se avessi dato le dimissioni da vicepresidente, sarebbe partito un meccanismo che avrebbe distratto la società dalla sua priorità: che è preparare un piano industriale credibile, sostenibile e capace di dare futuro a Tls anche senza Biotecnopolo". Il giorno dopo il salvataggio per Toscana Life Sciences decisa dalla deputazione della Fondazione Mps, il presidente Carlo Rossi spiega l’essenza delle sue parole e la sostanza del piano.

"La Fondazione Tls ci ha chiesto aiuto, noi siamo stati disponibili a dare gli immobili in usufrutto a condizione che ci fosse un piano industriale, con sistemi che rafforzino il controllo sulle strategie. E’ evidente che non posso rivestire due ruoli, mi limiterò a quello di controllore di un piano che deve essere preparato in fretta. E che sia in grado di far tornare la Fondazione Tls a performare".

Oltre all’usufrutto dei laboratori, la Fondazione Mps continuerà a erogare i contributi annuali a Tls, che l’anno scorso furono di 650mila euro. "Anche sulle cifre da erogare - continua Rossi - il piano industriale farà da bussola. Fondazione Mps è pronta a dare i contributi necessari per dare corpo alle strategie del futuro. Tls deve pensare al domani non facendo affidamento sul Biotecnopolo. Se arrivassero anche quei fondi, tanto meglio".