Il piano delle opere pubbliche. Cinque milioni e mezzo in tre anni. Dalle strade comunali agli immobili

La prima traccia effettiva della nuova giunta a guida Pii si vedrà con il piano delle opere pubbliche che sarà discusso tra pochi giorni in consiglio comunale.

Si hanno intanto delle prime tracce, grazie ad un atto propedeutico alla discussione nell’assemblea consiliare. Il piano delle opere pubbliche per Colle sarà discusso il 5 dicembre nell’aula Sassoli. Chiaramente, però, per avere dei punti più definiti si dovrà aspettare il piano triennale che va da 2025 al 2027.

La previsione è quella dei prossimi tre anni ed i settori sono la manutenzione straordinaria, ma anche gli edifici pubblici e lo sviluppo di progetti; compreso anche la messa in sicurezza delle strade comunali. L’operazione complessiva è di circa 5 milioni e mezzo nei tre anni.

Nel primo anno sono quasi 400mila gli euro di investimento per la manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e accessibilità alle strade comunali. Sempre per il primo anno più di 400mila per il parcheggio multipiano di via Bilenchi e 300mila abitanti per i lavori alla caserma dei carabinieri. Alcuni dei progetti e delle opere arrivano, comunque, da decisioni prese ed ideate anche dalla precedente amministrazione.

Si prosegue anche con la manutenzione delle strade per 480mila euro e 140mila euro per la realizzazione del collegamento pedonale dal parcheggio della Fornacina a Via dell’Amore. Un’opera sulla quale si discute da svariato tempo e che creerebbe un ulteriore accesso alla parte alta della città.

Per il terzo anno si prevede mezzo milione per la manutenzione delle strade e quasi 90mila euro sempre per l’opera di collegamento tra Via dell’Amore ed il parcheggio della Fornacina.

Il settore delle opere pubbliche è quello più delicato e dalle previsioni si prospetta anche una discussione in base ad i programmi ed alle progettazioni. Si apre anche una discussione su quelli che potrebbero essere gli sviluppi sugli accessi alla parte alta della città dal fondovalle di Bacio. Sembrerebbe che il lato sul quale puntare di più è quello delle manutenzioni e del decoro. Almeno per questi primi anni.

Si attende una discussione più approfondita in consiglio comunale che sarà il penultimo. Si attende, infatti, l’ultimo consiglio comunale che sarà sul bilancio e quindi collegato anche un piano delle opere pubbliche più corposo.