Il Pesse e Barabba dalla rincorsa fino al trionfo

Ci sono tanti ‘ex giovani’ che ricordano benissimo il 1993: il 2 luglio si chiude con la vittoria del Leocorno, in un momento davvero esaltante della sua storia paliesca. Alla Contrada di Pantaneto va in sorte il forte Barabba di Antonio Buzzi,e sceglie subito di farlo montare da Il Pesse, in anni d’oro per questo fantino. Corsa da ricordare anche per il fatto, sempre più abbastanza raro, che una Contrada vinca dalla posizione di rincorsa. Parte molto forte la Selva con Pinturetta e Bonito, con l’ingresso forte e determinante della Civetta al primo San Martino con Oriolo e Bazzino. Ne approfitta proprio il Leocorno che, nonostante essere stato di rincorsa, recupera alla grande, conquistando la testa della corsa al secondo San Martino, mentre dietro si scatena la lotta fra le rivali Chiocciola e Tartuca, con rispettivamente Galleggiante e Figaro. Le posizioni restano invariate e così il Leocorno si porta a casa il cencio di Massimo Lippi, intitolando ‘Presagi’ la pubblicazione che esalta questo trionfo sul Campo. Capitano vittorioso è Alfredo Mandarini con i tenenti Marco Gualtieri e Luigi Fumi Cambi Gado, entrambi altri futuri capitani del Leocorno. Coordina il trionfo l’onorando Lorenzo Bassi mentre il barbaresco era Andrea Bacci.

Massimo Biliorsi