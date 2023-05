Il Pegaso vola a Palazzo Patrizi L’assessore: "Il dono di Lodola"

Il ’Pegaso’ di Marco Lodola lascia Piazza del Campo e si sposta a Palazzo Patrizi. Ieri l’opera, donata dall’artista alla città, ha cambiato la propria collocazione, dopo l’ok della Soprintendenza. "Abbiamo dovuto attendere l’autorizzazione della Soprintendenza per ricollocare l’opera all’ interno del cortile di Palazzo Patrizi, per questo è rimasta per un tempo maggiore in Piazza del Campo", rivela l’assessore alla cultura del comune di Siena Pasquale Colella Albino. Il cavallo alato, realizzato in occasione della mostra ’Dame cavalieri e nobili destrieri’ al Santa Maria della Scala, e rimasto esposto in Piazza del Campo dalla fine del 2022, donato a Siena dal celebre artista che sarà nuovamente legato alla città perché chiamato a realizzare del drappellone del Palio del 16 agosto 2023.

Anche il suo Pegaso non dovrebbe restare a Palazzo Patrizi, ma trovare una nuova casa in quello che, secondo il progetto, sarà il museo del Palio. "L’attuale collocazione è temporanea, la volontà è quella di collocarlo all’ingresso del museo del Palio" precisa l’assessore Colella. L’opera di Lodola, che è stata spostata temporaneamente a Palazzo Patrizi, ha richiamato pareri discordanti durante la sua permanenza in Piazza del Campo. E proprio su questo l’assessore ha voluto replicare: "Non critico le opinioni dei cittadini, ma alcuni commenti letti sui social avrei voluti sentirli anche per alcune ’brutture’ permanenti dell’architettura cittadina, basti pensare a San Miniato. La collocazione dell’opera di Lodola ricordo che era temporanea e non impattante. Un dono di un valore, anche economico, molto importante che credo sia giusto rendere fruibile a tutti".

Veronica Costa