Il pasticciaccio della mensa Duello delle colpe tra sindaci Valentini: "La lista di Laudanna"

Il pasticcio della mensa universitaria di via Bandini diventa terreno fertile per la battaglia politica: da una parte l’assessore Paolo Benini assolve il Comune dal non aver dato autorizzazione ai lavori, ricordando che la vendita dell’immobile al Dsu è stata fatta nel 2013 dalla passata amministrazione. Dall’altra è il sindaco di dieci anni fa, Bruno Valentini, a ripercorrere la storia. "La mia amministrazione si limitò a prendere atto che al bando per l’alienazione degli immobili comunali pubblicato dal Commissario Laudanna aveva risposto la Regione tramite il Dsu. L’immobile acquistato era già adibito a questo uso con contratto di affitto e l’intenzione della Regione era ristrutturarlo e raddoppiare gli spazi. I tempi per la progettazione e il finanziamento hanno allungato l’operazione fino al mandato De Mossi, per poi arenarsi sui diverbi con alcune famiglie del condominio". Dunque è stato il commissario Laudanna, di fronte ai problemi del bilancio comunale, ad inserire l’immobile di via Bandini nel piano alienazioni: un tesoretto, 4 milioni e mezzo di euro, di cui l’esordiente amministrazione Valentini ha potuto beneficiare in seguito ad un’operazione condotta ‘all’acqua di rose’, senza verifiche da parte dell’acquirente sullo stato dell’immobile. Che col tempo si è rivelato non a norma antisismica e da dieci anni a questa parte ai necessari lavori si stanno opponendo i condomini presenti al piano terra del palazzo.

La palla passa all’attuale sindaco, che con ordinanza per ‘pubblica sicurezza’ può ora autorizzare l’intervento. "Il Comune ha tutti gli strumenti per autorizzare la ristrutturazione – incalza Valentini -, in modo da perseguire un obiettivo di valore generale, quello di assicurare agli studenti servizi idonei". Sulla scia del ‘chi viene prima: l’uovo o la gallina?’, ci si chiede in questo caso se la mancata conformità strutturale (antisismicità) fosse propria dell’immobile prima della vendita dal Comune al Dsu o se è legata al prossimo progetto di ristrutturazione e ampliamento pensato dal Dsu, ovvero all’utilizzo dei locali per ospitare migliaia di studenti. In attesa di sciogliere il nodo, va detto che l’immobile già prima del 2013 ospitava, in affitto, la mensa universitaria.

Paola Tomassoni