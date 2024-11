Il parrucchiere in musica. Dopo Sanremo c’è Sky

Sta per concludersi un’altra avventura per Giuseppe Castiglione, il noto parrucchiere senese, proprietario del Beautè Store al 114 di viale Pietro Toselli. Castiglione, i cui tagli sono già apparsi su Vogue, su importanti passerelle e sul palco di Sanremo, sono da tempo ogni giovedì sera su in diretta in prima serata su Sky, indosso ai concorrenti della diciottesima edizione di XFactor Italia. "È stata una prima volta per me. Mi sono trovato molto bene, voglio bene ai ragazzi (ndr i concorrenti) – ha raccontato Castiglione –. C’è un gruppo di Montevarchi, ho scoperto che abbiamo dei contatti in comune, e un ragazzo ha detto che verrà a trovarmi. Rispetto a Sanremo, dove ho lavorato con cantanti di un certo livello, già affermati, in un certo senso pretenziosi fino all’impossibile, qui i ragazzi sono disponibili e si affidano agli stilisti. C’è un rapporto molto umano e diretto".

L’esperienza di XFactor ha rappresentato anche una sfida e un invito alla creatività. "Alcuni dei look che si fanno a XFactor o per palcoscenici di questo tipo in negozio è impensabile che un cliente li chieda, quindi è stimolante – ha spiegato l’hair stylist senese –. Viene fuori l’arte del parrucchiere, del fare le onde perfette e resistenti, perché a XFactor si canta ma si balla anche, e la pettinatura deve tenere ed essere continuamente sistemata".

Adesso che l’avventura sta per finire, il programma infatti terminerà il 5 dicembre, Castiglione svela alcuni dietro le quinte: "Ci sono varie mansioni qui: c’è uno stylist per ogni concorrente, che si interfaccia con i giudici per decidere il look, dopodiché si interfaccia con il nostro direttore artistico, che è l’hair-stylist, che ha sotto di sé cinque supervisor, io sono uno di loro, a nostra volta noi abbiamo dei parrucchieri che ci aiutano, perché il lavoro è tanto – ha raccontato ancora Castiglione –. Al di fuori del teatro c’è una cittadella, dove vive e lavora tutto il personale: ci sono truccatori, stilisti, parrucchieri, tecnici e gli stessi concorrenti, che hanno un alloggio a parte tutti insieme e non vengono mai lasciati soli, perché non possono parlare o avere contatti con le persone all’esterno".

La buona notizia, dunque, per gli affezionati clienti di Castiglione, è che fra poco l’hair stylist sarà di nuovo più stabilmente in città. "Lasciare il negozio non è facile, i clienti ti cercano e tu a volte devi mancare per diversi giorni. Noi non andiamo lì per quello che ci pagano, ma per una questione di sfide e di prestigio – ha detto Castiglione –. Ho pettinato quasi tutti i concorrenti. I giudici invece non vengono pettinati da noi. Un pronostico? Non saprei scegliere il vincitore fra i ragazzi, sono tutti bravi".

Eleonora Rosi