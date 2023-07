Il parcheggio Coop ’diventa grande’

Ampliare il numero dei posti di sosta per le auto: il Comune di Castellina in Chianti fa partire il piano parcheggi, cercando di andare incontro alle richieste di residenti e commercianti. Il contesto è quello del cambiamento epocale derivato dalla demolizione degli ex Molini Niccolai, per la quale la skyline del paese è completamente cambiata. Nel dettaglio: la giunta guidata dal sindaco Marcello Bonechi ha autorizzato il Soggetto Attuatore Società Castellina Futura a "predisporre e presentare agli uffici competenti i necessari documenti finalizzati all’ottenimento delle licenze edilizie" per procedere con la realizzazione dell’ampliamento del parcheggio pubblico in via Cantinone (parcheggio pubblico Coop) come previsto dal piano di recupero. Poi si cercherà di reperire posti a ridosso del viale, tratto urbano della Sr 222 Chiantigiana. Aree ‘preziose’, perché a ridosso del centro storico.

Andrea Ciappi