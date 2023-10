Il Palio di Mirò" e altri eventi a Siena, tutte le date"

· BRUCO

– Il Gruppo ‘Teatro Rionale Barbicone’ mette in scena al Teatro dei Rozzi il 15 ottobre alle 21, la commedia: ‘Il Palio di Mirò’ di Gabriele Castellini.

· CHIOCCIOLA

– Domenica 15 ottobre in via di San Marco verrà effettuato il banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo. Alle 12,30 aperitivo, alle 13 pranzo. Le tessere saranno in vendita oggi venerdì 13 17,30 - 19 e 21,30-23. sabato 14 (10-12).

· GIRAFFA

- Sabato 14 ottobre visita al pavimento del Duomo: per prenotarsi contattare Giulia (3396707466)

- Domenica 22 ottobre pranzo in società (prenotarsi tramite app o mail (sdg@contradadellagiraffa.it)

- Sabato 28 Ottobre pizze tonde in società (prenotarsi tramite app o mail (sdg@contradadellagiraffa.it)

- Mercoledì 31 ottobre dalle ore 18 dolcetto e scherzetto e a seguire apericena da brividi. Per info e prenotazioni contattare Lucia (347 4446328)

- La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui dal 30 ottobre nei giorni di lunedì ed il giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204070)

· LEOCORNO

- Oggi venerdì 13 ottobre la Società presenta Lecao Meravigliao, cena e a seguire discoteca con Ar dj riservate a un pubblico maggiorenne. È gradito l’abbigliamento a tema. Al momento della prenotazione indicare il gruppopersona con cui si vuole andare a tavola.

· NICCHIO

– Torna la gara più sentita dell’inverno! Le squadre potranno essere composte da un minimo di 15 persone a un massimo di 30: verrà premiata la varietà di età e di genere. La nazione e l’ordine di gara verranno estratti in seguito. Segnarsi entro il 16 ottobre.

– Corso di cucina: 8 appuntamenti con 8 diversi chef. Il corso si concluderà a maggio.

· OCA

– Oggi venerdì 13 ottobre alle Fonti ore 20.30 Cena

- Sabato 14 ottobre alle 20,30 alle Fonti cena.

· ONDA

– Rinnovo Seggio Direttivo 2024 - 2025, ecco le date per incontrare la Commissione elettorale: oggi, 13, 18 e 20 ottobre, dalle 18 alle 19,30 e dalle 21 alle 22,30. È necessario prenotare l’incontro contattando Marco Castaldo.

· PANTERA

- Commissione Elettorale per il rinnovo del Seggio e del Capitano: a partire da lunedì 23 ottobre ogni lunedì e giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.30; Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio di Società: - Venerdì 13 ottobre; Lunedì 16 ottobre; Mercoledì 18 ottobre; Martedì 24 ottobre; Giovedì 26 ottobre; Lunedì 30 ottobre alle ore 21.30 alle ore 23.30

· TORRE

– Sabato 14 ottobre alle 20,30 Street Food – serata in strada in Salicotto con musica.

– Domenica 15 ottobre dalle 10,30 alle 12,30. Apertura mensile del museo.

– Mercoledì 25 ottobre cena di San Crispino aperta tutti. Durante la cena la ‘Compagnia del Grappolo’ presenterà la ‘Cena con delitto.

– Venerdì 27 ottobre alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835.