Il Palio di Mirò" al Teatro dei Rozzi, Programma di Ottobre per le Contrade di Siena"

· BRUCO

– Il Gruppo ‘Teatro Rionale Barbicone’ mette in scena al Teatro dei Rozzi il 15 ottobre alle 21, la commedia: ‘Il Palio di Mirò’ di Gabriele Castellini. I biglietti saranno in vendita in società oggi venerdì 6 ottobre dalle 21,30 alle 23. Per info: Caterina Castellini 3470143914.

· CHIOCCIOLA

– Domenic

a 15 ottobre in via di San Marco verrà effettuato il banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo. Alle 12,30 aperitivo, alle 13 pranzo. Prenotazione entro e non oltre oggi venerdì 6 ottobre: ogni referente dovrà far pervenire la lista nominale del relativo gruppo con consegna in Cancelleria o tramite mail a cancelleria@contradadellachiocciola.it. Menù per celiaci disponibile su richiesta. Le tessere saranno in vendita; giovedì 12 (17,30-19), venerdì 13 17,30 - 19 e 21,30-23. sabato 14 (10-12).

·LEOCORNO

- Venerdì 13 ottobre la Società presenta Lecao Meravigliao, cena e a seguire discoteca con Ar dj riservate a un pubblico maggiorenne. È gradito l’abbigliamento a tema. Al momento della prenotazione indicare il gruppopersona con cui si vuole andare a tavola. Prenotazione entro mercoledì 11 ottobre

· NICCHIO

– Torna la gara più sentita dell’inverno! Le squadre potranno essere composte da un minimo di 15 persone a un massimo di 30: verrà premiata la varietà di età e di genere. La nazione e l’ordine di gara verranno estratti in seguito. Segnarsi entro il 16 ottobre.

– Corso di cucina: 8 appuntamenti con 8 diversi chef. Il corso inizierà a ottobre e si concluderà a maggio. Segnarsi entro il 7 ottobre.

· OCA

– Prevendita delle tessere per partecipare alla Cena della Vittoria che si svolgerà sabato 7 ottobre. Giorni e orari: oggi nella sala delle vittorie dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23. Le tessere per i cenini previsti dal 9 al 14 ottobre saranno in vendita in segreteria all’interno della società.

· ONDA

– Rinnovo Seggio Direttivo 2024 - 2025, ecco le date per incontrare la Commissione elettorale: 11, 13, 18 e 20 ottobre, dalle 18 alle 19,30 e dalle 21 alle 22,30. È necessario prenotare l’incontro contattando Marco Castaldo.

·SELVA

– Mercoledì 18 ottobre alle 21,15 è convocata l’assemblea generale presso il museo della contrada. a seguire, assemblea di società.

· TORRE

– Martedì 10 ottobre alle 18,30

assemblea del Circolo Culturale dei ‘Battilana’ nel Museo della Contrada. Alle 20,30 cenino. Alle 22 assemblea del Gruppo Donatori di Sangue della Contrada.

– Sabato 14 ottobre alle 20,30 Street Food – serata in strada in Salicotto con musica.

– Domenica 15 ottobre dalle 10,30 alle 12,30. Apertura mensile del museo.

– Martedì 17 ottobre alle 18. Presentazione della XLVIII Manifestazioni Giovani Alfieri e Tamburini alle Autorità e alla stampa cittadina. Alle 20,30 cenino.

– Sabato 21 ottobre alle 16 XLVIII Manifestazione Giovani Alfieri e Tamburini. Alle 20 cena del Minimasgalano.

– Mercoledì 25 ottobre cena di San Crispino aperta tutti. Durante la cena la ‘Compagnia del Grappolo’ presenterà la ‘Cena con delitto.

– Venerdì 27 ottobre alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835.