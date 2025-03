Il Palio dei Somari entra nel vivo

Tempo incerto, pioggia a singhiozzo ma emozioni sicure. Al via il programma dell’edizione n.68 del Palio dei Somari di Torrita di Siena che si concluderà domenica prossima. Un inizio caratterizzato dalla scopertura della targa dedicata ai fondatori del Palio in quella che era l’osteria di Caldarella. L’ha inaugurata Alfredo Capitani, figlio di David, uno dei torritesi che diede inizio alla festa.

In piazza Matteotti l’estrazione delle batterie eliminatorie per la gara: Porta a Pago - Refenero; Cavone - Le Fonti; Porta Gavina - Porta a Sole; Porta Nova - Stazione. I fantini in gara domenica 23 marzo al Gioco del Pallone: Jonathan Guerri ’Rafia’ per il Cavone, Tommaso Ferretti ’Brigante’ per Le Fonti, Matteo Noli ’Galletto’ per Porta Gavina, Alessandro Guerrini ’Cobra’ per Porta Nova, Alessandro Stampigioni ’Scheggia’ per Porta a Pago, Mirko Ciancagli ’Baturlo’ per Porta a Sole, Alessio Deriu ’Pampero’ per Refenero e Francesco Landi ’Golino’ per la Stazione.

Curiosità: sarà subito sfida tra il fantino più vincente della storia del Palio, ’Cobra’, con l’unico esordiente a Torrita, ’Golino’, fantino però esperto e già vittorioso ad Asciano. Un sabato di festa che ha visto anche la presentazione del Palio dipinto dall’artista torritese Giuliano Censini. Un’opera che ha ricevuto applausi.

Il programma della manifestazione andrà avanti anche oggi con ’Somarando’ al Parco della Rimembranza dalle 10, decima edizione dell’iniziativa che fa conoscere gli asini alle nuove generazioni. E poi l’esposizione dei falchi a cura dei Falconieri del Valdarno, la mostra dei giochi medievali, la festa dei Giovani sbandieratori e tamburini con tanto di corteo dei gruppi ospiti, spettacoli itineranti nelle vie del borgo e nel centro storico. E, ovviamente, il ritorno delle Taverne, aperte a pranzo e cena, con i tipici piatti proposti dalle otto contrade di Torrita di Siena. Servizio navetta per raggiungere il centro storico attivo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

E come ogni anno non mancano le polemiche degli animalisti. l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente annuncia in settimana la presentazione di un esposto al prefetto di Siena "E’ una gara che non ha nulla a che fare con la tradizione – si afferma – è un inno alla sofferenza e al maltrattamento degli asini".

Luca Stefanucci