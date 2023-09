Il Palasport sarà agibile a novembre Duello in aula sui rischi per i lavori

"Agibilità a novembre". Lo garantisce l’assessore allo sport Lorenzo Lorè in riferimento alla questione spinosa del Palasport e la richiesta di certezze da parte del vicepresidente Emma Villas Fabio Mechini sul termine dei lavori. "Mi aspetto di capire dal Comune il percorso di lavori previsti e in che tempi", aveva dichiarato Mechini. Lorè risponde che con Mechini il contatto è continuo. "Lo sento sempre – ha detto a margine del consiglio comunale - , per noi l’unica preoccupazione è poter garantire le attività delle società sportive". A riaccendere la miccia sul Palazzetto è stata l’interrogazione urgente presentata dai consiglieri Luca Micheli, Giulia Mazzarelli, Gabriella Piccinni e Alessandro Masi del gruppo Pd e dai consiglieri Adriano Tortorelli e Anna Ferretti di Progetto Siena.

"Il progetto esecutivo per i lavori è stato validato il 14 luglio e approvato dalla giunta il 28 luglio – ha risposto l’assessore -. L’analisi del progetto, in Commissione Provinciale di Vigilanza, ha richiesto ulteriori approfondimenti con il tecnico incaricato. Approfondimenti che sono stati ragionati ed effettuati fino a giungere alla conclusione di poter dividere gli interventi in due lotti, al fine di consentire la fruibilità dell’impianto per la quasi totalità della stagione sportiva. Il 30 agosto è stata pubblicata una gara per individuare il contraente cui affidare la totalità degli interventi che, per quanto riguarda il primo lotto, inizieranno appena conclusa la gara e creeranno un disagio contenuto alle società sportive. Sono comunque in corso positivi, cordiali e continui contatti con la Polisportiva, la Mens Sana Basket e la Emma Villas per poter facilitare il reperimento di soluzioni alternative".

L’assessore è al lavoro con le due società per trovare una sistemazione provvisoria. Ma per Il consigliere dem Luca Micheli "qualcuno non si è preso le proprie responsabilità", evidenziando le sue perplessità riguardo le condizioni attuali del Palasport. "Si sono consumati fiumi di inchiostro e ancora non si è capito se c’è un rischio serio per l’incolumità degli spettatori oppure no –ha sottolineato -. Non si capisce bene se ci siano delle criticità importanti che richiedono la chiusura dell’impianto. L’assessore ha cercato di fare chiarezza, rimane soltanto il fatto che non ci ha dato la risposta più importante: c’è un problema di staticità o no, c’è un rischio serio oppure no. Rischiano anche coloro che fruiscono dei servizi della Polisportiva, come la sala fitness o gli atleti che svolgono tutti gli altri corsi?".

Domande a cui Lorè risponde senza giri di parole: "Nessun pericolo, ieri ho incontrato Polisportiva e Mens Sana e abbiamo trovato una intesa definitiva. Nelle prossime ore farò la stessa cosa con Emma Villas". Simona Sassetti