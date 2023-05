Il nuovo Eurospin è in via dei Mille

Aperto ieri il nuovo Eurospin. Dopo la Fabbrichina anche via dei Mille: nuovo supermercato per Colle. È, così, che si rinnova la media distribuzione nella città. Tanti i colligiani che si sono presentati al primo giorno di apertura. Di fatto in molti si sono recati a fare la spesa per la prima volta nella nuova struttura. Non ci sono stati problemi di traffico, infatti, da questa operazione ne ha tratto beneficio anche il transito. Sono state eseguite alcune opere di viabilità, come ad esempio una rotatoria. All’inaugurazione anche il primo cittadino Alessandro Donati. "E’ stato inaugurato il nuovo supermercato Eurospin la cui realizzazione è frutto di un lavoro di concertazione con l’ufficio urbanistica del Comune – afferma Donati –. Un lavoro che può essere considerato un’opera di rigenerazione urbana sorta al posto di una struttura ormai degradata che, sebbene caratterizzante l’area interessata, era diventata fatiscente e non più utilizzabile e da bonificare".

Eurospin ha, così, una nuova struttura più ampia e funzionale. Un passaggio che era atteso da tempo. La nuova costruzione si trova in via dei Mille dove un tempo sorgeva l’ex Linea.

La