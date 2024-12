Il ’nuovo corso’ della presidente. Agnese Carletti

Conti della Provincia di Siena in ordine, ma i trasferimenti dello Stato insufficienti". Marca subito il territorio la presidente dell’ente, Agnese Carletti, che snocciola i numeri, accusando Roma: "Le risorse non sono sufficienti rispetto alle richieste che arrivano dai territori quotidianamente e rispetto alla gestione ordinaria delle funzioni fondamentali che sono rimaste alle Province che sono certamente ridotte, ma che rimangono comunque importanti e richiederebbero un impegno economico ancora più significativo". Ciò nonostante, grazie alla "buona amministrazione" dei suoi predecessori, Carletti intende dare nuovo sprint alla Provincia. Come? Aumentando il personale: sono infatti in arrivo 34 neoassunti.