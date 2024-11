Il neo capitano Prisco ’trattenuto’ in servizio

Nel primo giorno da capitano Lelio Licinio Prisco, per oltre tre anni alla guida della Tenenza di Abbadia San Salvatore, ha appreso, dal colonnello Angelo Pitocco comandante provinciale, di essere stato trattenuto in servizio. La notizia è stata comunicata lunedì scorso, giorno del compleanno del tenente Prisco. Presenti, oltre al colonnello Pitocco, il capitano della compagnia di Montalcino Giuseppe Rotella e il sindaco di Abbadia. Niccolò Volpini. Un attestato, quello dell’incontro tra gli ufficiali dell’Arma e il primo cittadino, di profonda, doppia, stima nei confronti del neo capitano. Da una parte il trattenimento in servizio (quindici giorni) del capitano, che denota la considerazione dei superiori per il comportamento in tanti anni di servizio.

Dall’altra la presenza del sindaco ha inteso interpretare l’apprezzamento del lavoro che il tenente Prisco, con discrezione e elevata professionalità, ha svolto per garantire legalità e sicurezza. Lelio Licinio Prisco entra nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 come allievo sotto ufficiale. Al termine del corso viene assegnato a Roma. Qui ha svolto diversi incarichi concludendo il suo servizio nel nucleo radiomobile regione Lazio. Viene ammesso al corso di formazione per acquisire il brevetto di specialista di elicotteri. Superando tutti i test inizia la sua esperienza, accumulando una lunga serie di voli e di esperienza, la esercita a Pratica di Mare e a Ponte Cagnano. Nel 2020 è tra i vincitori di un concorso per la promozione a ufficiale. Dopo il corso 2021 arriva, nel 2021, ad Abbadia San Salvatore dovendo fronteggiare il drammatico periodo della pandemia. Oltre alla Tenenza di Abbadia San Salvatore ha comandato, con incarichi anche di lunga durata, ad interim la Compagnia di Montalcino.

Massimo Cherubini