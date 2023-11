Il mondo fantastico di Moramarco in mostra a Siena

Da Batman a Spider-Man, da Joker a Harley Quinn: è un mondo fantastico popolato da supereroi che si calano nel nostro quotidiano concedendosi attimi di umanissimo relax, quello raccontato dalle opere di Gianni Moramarco. Si inaugura sabato 25 alle 17 alla galleria Beaux Arts di Siena (via Cecco Angiolieri, 13 – ingresso libero) ’Secret life’, la mostra personale dell’artista torinese che porta a Siena la sua arte dissacrante, ironica e provocatoria. Le opere di Moramarco fanno proprie le icone della contemporaneità e le mettono in dialogo con contesti architettonici ben definiti o con celeberrime opere d’arte in un incessante gioco di contaminazioni tra tempi, stili, significati differenti.

Le soluzioni grafiche caratterizzate da una decisa teatralità, la scelta di cromatismi accentuati e l’elaborazione delle opere in 3D per creare sorprendenti effetti immersivi, portano alla creazione di un percorso affascinante dove la continua sospensione fra realtà, visioni oniriche e situazioni favolistiche, cattura l’attenzione dello spettatore, prima sorprendendolo, poi conquistandolo definitivamente.

Classe 1957, Moramarco è un vero e proprio creativo: nella sua carriera ha esplorato i campi dell’architettura e del design per dedicarsi infine al mondo dell’arte. Ha così sviluppato un linguaggio personale e ricco di originalità che, affondando le radici nel Neo Pop italiano, si veste di atmosfere surrealiste.

La mostra ’Secret life’ si inaugura sabato 25 alle 18 e resterà aperta fino al 9 dicembre. Ingresso libero. Apertura: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Info: Galleria Beaux Arts (via Cecco Angiolieri,13 Siena); tel 0577 280759; www.artsiena.com