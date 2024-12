Il mondo bancario cerca personale

Il mondo bancario offre nuove opportunità di carriera in diverse città, con proposte che spaziano dai ruoli per neolaureati a posizioni riservate a figure con esperienza. Intesa Sanpaolo è alla ricerca di consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale. Le persone selezionate saranno inserite in un percorso formativo prima di accedere ad un contratto con formula mista: assunzione a tempo indeterminato per due giorni di lavoro in presenza e libera professione per il resto della settimana, con partita Iva. La posizione è aperta sia a candidati con esperienza sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Per maggiori dettagli e per consultare altre posizioni aperte è possibile visitare il sito group.intesasanpaolo.com/it/careers. Anche Unicredit è alla ricerca di nuovi talenti, con opportunità di lavoro in filiale, nella divisione Unicredit Direct, nel settore del private banking o come agenti in attività finanziaria per Unicredit myAgents srl. Per candidarsi e conoscere i requisiti richiesti basta consultare la pagina dedicata: unicredit.it/it/chi-siamo/Carriera.htm. Bnl, con oltre 80 posizioni aperte in tutta Italia, Toscana inclusa, seleziona profili diversi: dai giovani studenti ai professionisti più esperti. Del gruppo fanno parte anche Findomestic e Arval. In particolare, Arval, specializzata nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, è alla ricerca di un amministrativo con competenze contabili. Per tutte le informazioni sulle candidature: bnpparibas.it/it/jobs.Infine, Mps assume specialisti contabili e senior fiscali nella sede di Siena. Per dettagli e candidature: lavoraconnoi.mps.it.