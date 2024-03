Il ministro toglie i 135 milioni al. Biotecnopolo

I grilli parlanti vengono presi a sassate, anche se hanno ragione. Le Cassandre sono le prime a morire, anche se prevedono ciò che accadrà. Il dibattito in Comune sui destini del Biotecnopolo si è rivelato il teatrino dell’impotenza e la plastica manifestazione del divario tra centrodestra e centrosinistra su un settore cruciale per il futuro della città. La giunta a trazione FdI ha puntato l’indice contro i bilanci in rosso della Fondazione Tls. Il presidente della Provincia Bussagli chiede azioni congiunte per spronare ministri distratti a confermare risorse e progetti per Siena. Mentre i partiti battibeccano, Sagunto viene espugnata. Il ministro della Sanità ha tolto i primi 135 milioni di fondi al Centro antipandemico. Comunicandolo al cda