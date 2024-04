Antonio Conte in Toscana. L’allenatore si rilassa alle terme

Bagno Vignoni (Siena), 26 aprile 2024 – Antonio Conte è in Toscana e si rilassa nel piccolo borgo termale di Bagno Vignoni, in Val d’Orcia. L’ex tecnico, tra gli altri, di Juventus e Inter (ma anche e soprattutto della nazionale italiana) ha postato alcune foto sui social che lo ritraggono in un momento di relax.

Conte si trova a bordo della cosiddetta "piazza delle sorgenti", una vasca rettangolare, di origine cinquecentesca, che contiene una sorgente di acqua termale calda che esce dalla falda sotterranea di origini vulcaniche. Fin dall'epoca degli etruschi e poi dei romani, le terme di Bagno Vignoni sono state frequentate da illustri personaggi come papa Pio II, Caterina da Siena e Lorenzo de' Medici.