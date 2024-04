’Ponti’ del 25 aprile e primo maggio, super lavoro per gli hotel: "Tasso di occupazione fino al 98%"

Siena, 26 aprile 2024 – Il meteo instabile favorisce il turismo nelle città d’arte e, in particolare, a Siena. Il trend viene testimoniato dai numeri che la presidente di Federalberghi Confcommercio Rossella Lezzi snocciola con soddisfazione: "Per il ’ponte’ del 25 aprile abbiamo un tasso di occupazione delle camere tra il 95 e il 98%. I turisti si fermano una notte o due e scelgono la formula del pernottamento con prima colazione per essere liberi di muoversi durante la giornata".

E ancora: "Grazie al progetto ’Turismo delle Radici’, lanciato dal ministero del Turismo per favorire la riscoperta dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia, in questi giorni sono presenti in città personei provenienti dal Nord Europa e dal Brasile – evidenzia Lezzi –. Al progetto partecipa infatti anche Federalberghi Giovani nazionale".

L’età media dei visitatori è compresa tra 50 e 70 anni: "Fanno il giro delle città d’arte della Toscana – aggiunge Lezzi –, quindi oltre a Siena, vanno a Firenze, Lucca e Arezzo. Nessun viaggio organizzato, il sistema scelto per muoversi è il ’fai da te’". Se dunque questo ’ponte’ è praticamente sold out, anche le previsioni per quello del primo maggio sono più che positive: "Per ora siamo all’80% delle prenotazioni delle camere disponibili – racconta la presidente di Federalberghi Siena – ma il nostro auspicio è riuscire ad arrivare nei prossimi giorni al 95%. Certo, il fatto che il primo maggio cada di mercoledì crea qualche problema, ma siamo ottimisti. Insomma – è la conclusione –, anche se durante questi ’ponti’ tradizionalmente si lavora molto, possiamo dire che fino al 2 maggio siamo serenamente ben sistemati".

Registrata in città anche la presenza di gruppi di spagnoli e di francesi. Infine risultano ormai immancabili i turisti in bicicletta: "Il cicloturismo è sempre presente. E per fortuna – le parole di Lezzi –. Il 9 maggio il Giro d’Italia fa tappa a Rapolano Terme, questo fa capire l’importanza di tutto ciò che gravita attorno al mondo delle due ruote. Ilnostro territorio offre poi itinerari segnalati, strutture ricettive bike friendly, servizi professionali e interconnessione con il treno, per scoprire attraverso una vacanza attiva i paesaggi e la campagna senese".