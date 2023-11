Il Mercato nel Campo cambia look. Casette in legno al posto dei banchi

Il Mercato nel Campo festeggia la XVI edizione e lo fa tornando sabato 2 e domenica 3 dicembre con una novità: quest’anno le migliori eccellenze presentate da 150 aziende senesi, toscane e nazionali, saranno ospitate non nei banchi tradizionali, ma all’interno di casette in legno. "Questa scelta è stata fatta per rendere la ’due giorni’ più confortevole in termini climatici agli operatori economici, che porteranno in Piazza del Campo le eccellenze gastronomiche e artigianali da tutta Italia – ha annunciato l’assessore al Commercio e Turismo, Vanna Giunti –. Le precedenti edizioni dell’iniziativa sono state un successo, quindi attendiamo anche quest’anno tantissima gente".

L’evento, che rientra nel cartellone ’Una festa continua’, organizzato dal Comune per le feste natalizie, è frutto della collaborazione con Cat Confcommercio Siena e Cat Confesercenti Siena e gode del patrocinio della Camera di Commercio Siena-Arezzo. "Enogastronomia, artigianato, incontri e degustazioni faranno rivivere l’atmosfera che si respirava al tempo della Repubblica di Siena – ha sottolineato il presidente di Confesercenti Siena, Claudio Ridolfi –. Il Mercato nel Campo vede la collaborazione della Regione ed è sempre uno degli eventi più importanti della Toscana".

Concorde Elena Lapadula, responsabile del Cat Confcommercio Siena: "Abbiamo raccolto le istanze degli operatori economici, tentando questa nuova tipologia espositiva che tuttavia non sarà definitiva. Alla fine della manifestazione faremo un sondaggio per capire se continuare o meno con le casette in legno". E ancora: "Tra gli eventi collaterali nell’area antistante Palazzo pubblico si terrà ’Gin nel Campo’, ideato da Riccardo Aldinucci – ha aggiunto Lapadula –: nove distillerie da tutta Italia porteranno i loro prodotti (dal gin che cambia colore, a quello al tartufo, al gin che ricorda i piatti tipici della tradizione toscana ad altri con i colori della bandiera italiana e in un caso un gin creato per il mercato). Inoltre si rinnova la collaborazione con il Comune di Bernalda, che porterà in Piazza del Campo i prodotti tipici della Lucania".

Infine Monica Ciacci di Confesercenti ha evidenziato: "Il Mercato nel Campo si consolida come evento di punta della città di Siena nella fase finale dell’anno, dando il via idealmente al programma di iniziative legate alle festività natalizie. Come tutte le cose, pur restando legato alla tradizione storica, l’evento va incontro a un’evoluzione. L’aggiornamento dell’offerta merceologica è disponibile anche sul web, con la mappa aggiornata degli espositori consultabile all’indirizzo www.mercatonelcampo.it".

Tra gli eventi collaterali, è prevista inoltre anche l’iniziativa ’Mercato nel Piatto’: dal 5 al 31 dicembre botteghe e ristoranti potranno esporre o utilizzare nel menù i prodotti in vendita nel Mercato nel Campo. Insomma, saranno due giorni di magia, rievocando i gusti, i sapori e le tradizioni in vigore a Siena nel 1300.