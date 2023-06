Il maltempo e la paura I danni sono pesanti

Piante cadute nell’alveo del torrente Staggia, a Poggibonsi, tra il Bernino e la Magione. Sulla via dei Templari, i segni di eventi che hanno determinato un’invasione di acqua e di fango in più zone di Poggibonsi. L’esondazione dei Carfini, inoltre, ha portato ulteriori disagi, e danni, in superfici già critiche. Gli interventi da parte delle forze del coordinamento comunale della Protezione civile si sono protratti fino alle tre dell’altra notte, in particolare in un’area nella quale insiste anche una abitazione e i giardini che si sono ritrovati sommersi. L’allarme dei residenti, "prigionieri" di quel terribile scenario, e a seguire il prezioso lavoro dei volontari delle associazioni, con l’impiego anche di una idrovora da 6mila litri da parte di Vab Valdelsa, per compiere le operazioni fondamentali a limitare i rischi immediati. Fango e acqua, acqua e fango, dopo che i Carfini hanno "strappato" gli argini in un punto della località Bernino attraversato da un ponte a guado. Ovvero una struttura che fa il pari della strada e che rappresenta un pericolo immediato in caso di avvenimenti alluvionali. La giornata di ieri a Poggibonsi è trascorsa in uno stato di relativa calma (l’allerta meteo di colore giallo, però, è valida fino a oggi), dopo un interminabile fine settimana caratterizzato da un incessante viavai da parte della Protezione civile, delle forze dell’ordine, degli addetti dell’amministrazione comunale, dei Vigili del Fuoco. Non mancano reazioni in ambito politico, intanto, con Azione Poggibonsi che per voce di Riccardo Clemente evidenzia che "i problemi della gestione della risorsa idrica restano", puntando l’attenzione su una "insufficiente manutenzione della rete idrica, dei tombini e delle grate".

Paolo Bartalini