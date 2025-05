Il maltempo colpisce la Valdelsa. Sott’acqua strade e attività

Pomeriggio di superlavoro per i Vigili del fuoco, a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato ieri pomeriggio una superficie compresa fra i comuni di Poggibonsi e Monteriggioni. Soprattutto in quest’ultimo territorio i problemi che hanno richiesto gli interventi dei pompieri, in particolare nella zona industriale di Pian del Casone. In un caso, presso Gls, centro per le attività di spedizioni, si è verificato un temporaneo rallentamento nel lavoro. Tutto a causa di allagamenti, che hanno in verità interessato anche abitazioni private del circondario.

Numerose le chiamate ai centralini, da parte di abitanti e titolari di realtà produttive, alle prese con le questioni che hanno avuto origine da acquazzoni e temporali tutto sommato di breve durata e non certo devastanti al pari di precedenti circostanze in Valdelsa. Episodi pur sempre capaci di creare disagi e un po’ di allarme tra le comunità.

A Poggibonsi è finito sott’acqua il tratto della località La Strolla all’altezza del passaggio a guado che inevitabilmente è solito diventare un ostacolo in seguito a eventi atmosferici non ordinari. Stavolta la situazione in quel punto è tornata comunque alla normalità nell’arco di meno di un’ora. Agenti della Polizia municipale di Poggibonsi dal Comando di viale Garibaldi e Vigili del fuoco del locale distaccamento con sede a Campostaggia, impegnati durante le ore successive nell’effettuare i vari monitoraggi all’interno delle aree più colpite, senza comunque fare i conti nel complesso con criticità davvero serie nell’occasione.

Anche perché ben presto dalla pioggia battente si è passati al cielo sereno e i timori di ulteriori allagamenti hanno finito per perdere a poco a poco la loro consistenza. Nel bilancio sono tuttavia da rilevare delle notevoli difficoltà a carico dei veicoli in transito sull’Autopalio, arteria spesso teatro di potenziali pericoli per gli automobilisti.

Segnatamente all’uscita di Colle Val d’Elsa sud, in direzione Poggibonsi, si sono formate lunghe code di mezzi dopo le 16,30. Il personale di Anas è giunto sul posto per risolvere i problemi dovuti alle quantità di acqua ai margini della carreggiata. Poi nessun altro grave disagio. Non sono state segnalate, per esempio, cadute di rami o verifiche nei confronti di piante ritenute a rischio di crollo.

