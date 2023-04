Il legame tra Santa Caterina e San Francesco

Al via le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena. La festa liturgica della Santa senese inizieràa oggi con la messa delle 11 celebrata al Santuario-Casa dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, con tutti i sacerdoti della diocesi. Alle 15 l’omaggio floreale da parte di parrocchie, associazioni e aggregazioni alla statua di Santa Caterina in viale XXV Aprile. Tutti gli eventi previsti per la giornata verranno trasmessi in diretta tv su Canale 3 Toscana, oltre che via streaming sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi e sulle frequenze di Mia Radio. Alle 16 si terrà la solenne celebrazione all’interno della Basilica di San Domenico, presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata da un Vicario del Vescovo di Assisi, da Padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, e dai sacerdoti presenti.

Prevista anche la ‘conferma del credo’ a tutti i cresimandi e cresimati. Un momento di grande emozione collettiva che verrà seguito dalla tradizionale processione verso Piazza del Campo, dove alle 18 a rivolgersi a cittadini e fedeli nel ricordo della Santa saranno, oltre al Cardinale Lojudice, il sindaco di Siena Luigi De Mossi e il sindaco di Assisi Stefania Proietti. Prima della conclusione della cerimonia, che si chiuderà con la sbandierata delle Contrade e la solenne benedizione all’Italia e all’Europa con la reliquia di Santa Caterina, andranno in scena la testimonianza del fondatore di Sermig – Arsenale della pace di Torino, Ernesto Olivero, e la premiazione del concorso ‘In viaggio con Caterina’.

La giornata di domani si aprirà invece alle 9,30 a Palazzo Pubblico, con la partenza del corteo delle Contrade verso il Santuario di Santa Caterina, dove alle 10 si terrà la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva, offerta quest’anno dal comune di Chiusdino, rappresentato dal sindaco Luciana Bartaletti e dalla comunità cittadina, e l’offerta dei ceri. La liturgia si concluderà poi alle 11 alla Basilica di San Domenico, con la Santa Messa solenne che quest’anno sarà presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito di Ancona e Osimo.