Il ’ladro silenzioso della vista’. Screening e visite anti-glaucoma

Dal 10 al 16 marzo si celebra la Settimana mondiale del Glaucoma, malattia che colpisce circa il 2% della popolazione e che, se non diagnosticata e trattata in tempo, può portare alla cecità. Asl Sud Est aderisce all’iniziativa mettendo a disposizione la possibilità di sottoporsi a visita. Le prenotazioni saranno attive da oggi chiamando il Cup 0577 767676 che provvederà a fissare l’appuntamento per gli utenti di Arezzo, Siena e Grosseto.

L’iniziativa si rivolge ai soggetti sopra i 40 anni di età che non sono in terapia e che non hanno fatto visite oculistiche negli ultimi 2 anni. Cosa è il Glaucoma? "Con questo termine si indica una aumentata pressione oculare – spiega il dottor Andrea Romani, direttore Area Dipartimentale di Oculistica Asl –, che determina un danno progressivo ed irreversibile al nervo ottico con perdita della funzione visiva. Purtroppo è asintomatico e quando il soggetto si accorge del calo visivo è troppo tardi".

Il glaucoma viene chiamato ’ladro silenzioso della vista’ ed è una malattia subdola, una patologia cronica degenerativa della vista su cui è importante fare informazione e prevenzione. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce alla Settimana mondiale, con l’UICI presieduta da Massimo Vita, con una giornata di screening gratuito: mercoledì 13 marzo, dalle 8 alle 13, saranno attivi due ambulatori nei quali il dottor Stefano Baiocchi ed il professor Paolo Frezzotti, referenti degli ambulatori glaucoma dell’Oculistica diretta dal professor Gian Marco Tosi, saranno a disposizione per consulenze oculistiche, previa prenotazione allo 0577 585663 (dalle 12 alle 13). Gli utenti prenotati dovranno presentarsi il 13 marzo per l’accettazione alla stanza 22, nel lotto 1 piano 7 e saranno indirizzati poi nei due ambulatori (24 e 27), dove effettueranno la visita e, in caso, approfondimento diagnostico.

"Il glaucoma - spiega il professor Gian Marco Tosi - è una malattia che può colpire entrambi gli occhi, con danni irreversibili al nervo ottico. Tra i sintomi da monitorare c’è l’aumento della pressione oculare che è sempre bene misurare periodicamente. Nella maggior parte dei casi, infatti, la malattia progredisce inosservata".