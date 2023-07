Il Gruppo Archeologico festeggia Sono 50 gli anni dalla fondazione

Colle celebra i suoi 50 anni di archeologia ed associazionismo. Compie, infatti, mezzo secolo il GAC, ovvero il Gruppo Archeologico Colligiano. Il luogo della ‘festa’ individuato è stato chiaramente il giardino del Museo archeologico "Ranuccio Bianchi Bandinelli". "Sono ben felice di poter festeggiare questo cinquantesimo – afferma il direttore dei musei colligiani Giacomo Baldini – il GAC è sempre stato il cuore dell’archeologia a Colle ed a loro va un grande ringraziamento per tutto il lavoro e la ricerca fatta in questi 50 anni". "È un traguardo importante – afferma il presidente del Gac, Stefano Mori – raggiunto grazie alla passione e al lavoro di tante persone, che, togliendo tempo alle loro famiglie, hanno dedicato la loro vita spendendo il loro tempo per la comunità. Lasciatemi ricordare tutti, con un pensiero particolare al nostro presidente storico, Mario Manganelli". L’appuntamento è stato inserito nella rassegna "Le notti dell’archeologia" promossa dalla Regione Toscana. Il Gac nacque da un piccolo nucleo di appassionati di archeologia.

L.A.