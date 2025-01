Il grande successo di ’Great Estate’: "Da un piccolo garage alla holding"

"Siamo partiti che 25 anni fa alzavamo la saracinesca di un garage per un ufficio di 10 metri scarsi; è rimasto lo stesso entusiasmo ed abbiamo raggiunto compravendite per oltre 80 milioni di euro", così Stefano Petri CEO di Great Estate ha annunciato nel corso di una conferenza stampa gli obiettivi futuri : la holding diventerà una società per azioni, per aprire ai dipendenti il capitale della società e fra 5/6 anni lo scenario potrebbe essere quello della quotazione. Una grande conoscenza del territorio e del mercato immobiliare accompagnato da strumenti innovativi, relazioni solide, professionalità ed un servizio che mette al centro la persona per seguire a 360 gradi le esigenze che nascono dopo l’acquisto dell’immobili. Stefano Petri ha costruito una realtà imprenditoriale di successo indiscusso, nata nel 1998 nella frazione di Piazze, in Toscana, come società di servizi immobiliari, oggi Great Estate conta 13 sedi distribuite tra Toscana, Umbria e Sardegna, più 2 sedi estere in Germania e Slovacchia. Tale espansione si fonda sulle solide basi di crescita del suo core business: l’obiettivo di fatturato aggregato generato per il 2024, fissato a inizio anno a 4 milioni di euro, è stato raggiunto prima della fine dell’anno e superato, arrivando a fine anno ad oltre 4,5 milioni a dicembre, con un incremento del +47,18% rispetto al 2023. Nel 2024 sono state concluse: 223 transazioni, scaturite da 126 proposte accettate. Dopo aver presentato nel 2023 il piano di sviluppo per nuove unità di business, il gruppo ha già avviato la nascita di Great Stays: il tour operator del gruppo, Great Synergy: rete di professionisti e tecnici per consulenze e progettazione ma dal 2025 scendono in campo anche : Great Collection: fondo di investimento immobiliare, Great Solutions: società specializzata in servizi di Property Management, Great Luxe: società specializzata nelle intermediazioni di proprietà del lusso, Great Living: società specializzata nelle intermediazioni di proprietà residenziali. La Holding punta quindi in questo 2025 a rafforzare le unità di business già strutturate e a diversificare ulteriormente i servizi di intermediazione immobiliare nel settore del lusso e del residenziale, con una vision per il biennio 2026-2027 che prevede anche l’avvio del reparto commerciale e di un nuovo marketplace immobiliare. Nasce anche una nuova sede nel cuore di Perugia. Straordinario il livello della clientela internazionale che si rivolge al gruppo.

Anna Duchini