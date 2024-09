Il grande cuore di Sinalunga. Raccolti 85mila euro per la nuova ambulanza

Per la prima è fatta. E se è vero che già si pensa alla seconda, perché il tempo stringe, adesso è giusto festeggiare un traguardo che non era scontato, perché niente mai lo è, ottenuto grazie alla generosità di tante persone e realtà del territorio che hanno voluto rispondere presente. La Misericordia di Sinalunga ha la sua attesa nuova ambulanza, indispensabile per continuare a operare nelle tante attività portate avanti e che hanno un valore fondamentale per la comunità sinalunghese. Mesi fa era stata lanciata una raccolta fondi perché, come disse la Governatrice della Misericordia di Sinalunga, Stefania Magnani, al nostro giornale, "dobbiamo sostituire due ambulanze una entro l’anno e l’altra nel 2025. Ce lo impone la legge regionale, una ambulanza va infatti sostituita dopo 250mila chilometri oppure passati dieci anni. Ma se non troviamo aiuti, i servizi di emergenza e i trasferimenti tra strutture ospedaliere sono a rischio".

Il paese si è quindi mobilitato, tante le associazioni che hanno contribuito attraverso i propri eventi durante la primavera e l’estate. E poi i singoli cittadini che hanno fatto le loro donazioni ma anche gli imprenditori. Adesso ci siamo, il primo obiettivo è stato raggiunto. Ma non è finita qui. "L’abbiamo ordinata l’ambulanza – ci dice Stefania Magnani – il 13 settembre l’andiamo a prendere, si tratta di un mezzo moderno con le attrezzature necessarie, ci sono voluti 85mila euro. Ringraziamo tutti per la generosità, ognuno ha dato un aiuto fondamentale. Faremo l’inaugurazione alla Fattoria del Colle a Trequanda, Donatella Cinelli Colombini ci ha dato una grossa mano, il suo contributo è stato veramente prezioso. E poi presenteremo l’ambulanza alla cittadinanza in un evento a Sinalunga in occasione della Fiera alla Pieve". L’unione fa la forza è proprio il caso di dirlo. Ma il percorso non è ancora giunto al termine, adesso il nuovo orizzonte è giugno 2025 per l’arrivo dell’altro mezzo che andrebbe ordinato, ovviamente, in anticipo. La raccolta fondi quindi continua, serve un altro sforzo di generosità o meglio un investimento per il presente e il futuro di tutti: la Misericordia di Sinalunga garantisce infatti i servizi di emergenza – urgenza per 24 ore, i trasferimenti dalle strutture sanitarie, il trasporto sanitario con mezzi attrezzati, la distribuzione dei pacchi alimentari. Un baluardo insostituibile la cui sopravvivenza passa dalla disponibilità di mezzi adeguati a garantire le varie attività e dalla presenza dei volontari di cui ce n’è sempre un gran bisogno.

Luca Stefanucci