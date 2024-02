Il grande cuore dei Carabinieri. Donano un cavallo a Iris, bimba in lotta contro la malattia

Domani sarà una giornata indimenticabile per Iris, una bambina coraggiosa che combatte contro il rabdomiosarcoma. Grazie all’impegno di Make-A-Wish Italia, associazione no-profit che dal 2004 si dedica alla realizzazione dei desideri dei bambini affetti da gravi patologie, Iris riceverà in dono un meraviglioso cavallo dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena.

La consegna avrà luogo all’arrivo di Iris al ’Club ippico Bellavista’ di Torrita di Siena, una struttura scelta con cura dalla famiglia della bambina per accogliere il nuovo compagno equino. A dare il benvenuto a Iris saranno i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Siena, unitamente al Nucleo Forestale di Montepulciano e alla locale stazione Carabinieri, accompagnati dai fondatori di ’Make-A-Wish Italia Onlus’, Sune e Fabio Frontani, quattro volontari dell’associazione e numerosi amici desiderosi di condividere la gioia di questo momento speciale.

Il cavallo che Iris potrà accudire ogni giorno è, si legge nella nota, "di razza di Monterufoli, di piccola statura, dal manto morello e dal temperamento pacato e docile, è stato allevato e addestrato nella Riserva naturale statale di Cornocchia, una delle cinque gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena.

In questo, come spiega il capitano Marta Simonetti, comandante del reparto, i Carabinieri Forestale preservano la biodiversità vegetale e animale anche attraverso il mantenimento delle razze in via di estinzione, tra cui l’asino dell’Amiata, detto anche asino crociato, e il cavallo di Monterufoli, cavallino così piccolo da potersi considerare un pony.

Make-A-Wish Italia è attiva su tutto il territorio nazionale, grazie a una rete di 250 volontari che ricevono segnalazioni dai principali ospedali pediatrici.