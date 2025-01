’Il grande ciclismo in Toscana’ fra storie campioni ed eventi

La Toscana è terra di ciclismo. Tanti gli uomini e le donne accomunati dalla passione per le due ruote, molte le società sportive esistenti, tanti i campioni e le manifestazioni di rilievo. ‘Il grande ciclismo in Toscana’ è il titolo del secondo appuntamento dei Venerdì di Siena che oggi alle 17.30 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico aiuterà a conoscere meglio questo sport, attraverso la voce di alcuni protagonisti. Intervengono Massimiliano Bellavista, giornalista e scrittore, Giancarlo Brocci, giornalista e ideatore dell’Eroica e lo scrittore Paolo Ciampi. Dalle 17.15, il Comune apre i suoi uffici del piano terra per una breve visita.