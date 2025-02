Il grande Carnevale di Asciano. Ecco il programma della festa

Il Carnevale di Asciano celebra la sua 50ª edizione con tre domeniche di festa che trasformeranno il borgo delle Crete Senesi in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento, in programma il 16 e 23 Febbraio e il 2 Marzo, offre un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli, tra tradizione, spettacolo e divertimento.

A rendere ancora più speciale questa edizione, due imperdibili eventi arricchiranno l’ultimo weekend di festa: il Carnival Party di Venerdì 28 Febbraio, una serata di musica e divertimento, e “La Grande Festa” che si terrà Sabato 1 Marzo, dedicata ai festeggiamenti della 50ª edizione.

Il Carnevale inizierà il 16 Febbraio, e prenderà il via alle 11 con il Trenino di Meio, il simbolo del Carnevale di Asciano, pronto a regalare momenti di gioia ai più piccoli. Nel pomeriggio, dalle 15, il borgo si animerà con una grande sfilata tra le vie del centro, arricchita dalle esibizioni della cartoon cover band Miwa e i Suoi Componenti e dall’imponente Cromosauro, un’animazione itinerante.