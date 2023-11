"Il Governo taglia tutto, anche i fondi già stanziati. Alle elezioni finirà 29 a 0"

Per supportare la tesi che il Governo Meloni taglia fondi a tutti, dalla sanità alle scuole, dalla cultura al sociale, il senatore Silvio Franceschelli consegna una risposta del segretariato generale della presidenza del Consiglio dei Ministri. "Gli interventi per il progetto Bellezz@ - scrivono da Palazzo Chigi - sono in attesa di essere rifinanziati". Allegato un elenco di 310 progetti culturali in tutta Italia, per 389 milioni di euro già stanziati e poi ’cancellati’ dalla manovra. "Montalcino si è vista togliere 590mila euro per il recupero dell’ex chiesa di San Francesco, progetto del Comune assieme all’Asl sud est".

Sul tema infrastrutture, il senatore Pd parte prima dalle strade. "I cantieri per la Due Mari sono tutti partiti - spiega Franceschelli - nei prossimi mesi sarà consegnato il progetto del lotto 0. Sull’ammodernamento della Cassia sono stati stanziati 95 milioni dal Governo Draghi, credo manchino altri 50 milioni, ma non nutro dubbi sul fatto che il progetto sia finanziato".

Sulla stazione dell’Alta Velocità, il senatore ha una posizione tutta sua. "Preferirei tre coppie di Frecciarossada domani a Chiusi, più la sede della nuova stazione scelta in base a logiche di bacino e collegamenti, non per campanili. Non bisogna concentrare tutti i servizi in un punto".

Sulla politica e sulle elezioni amministrative Franceschelli parte da una presunta ’damnatio memoriae’ del Pd su Enrico Letta. "Su Monte dei Paschi e Biotecnopolo l’allora parlamentare del territorio ha fatto tanto per Siena, i risultati sono indiscutibili. In politica si vince con le alleanze, il campo largo prospettato da Letta non si è realizzato alle elezioni politiche. A Siena abbiamo perso anche per questo, nessuno pensa di nominare me commissario del Pd senese. Serve una figura che lo faccia a tempo pieno. Le prossime amministrative e elezioni regionali? Sono convinto che in Toscana si voterà nel 2026 e che Eugenio Giani possa essere riconfermato Governatore. Per i Comuni senesi, punterei su una vittoria del centrosinistra 29 a 0".

Eleonora Rosi