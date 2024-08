Il ‘governo’ di Poggibonsi. Opposizione propositiva. Picardi: "Stiamo lavorando"

Ripartire dalle questioni basilari della campagna elettorale, dal servizio idrico alla gestione dei rifiuti, alla lotta al degrado. Angela Picardi, candidato sindaco del centrodestra e ora capogruppo della lista civica di minoranza Poggibonsi Merita, guarda agli aspetti da esaminare in previsione della piena ripresa dell’attività istituzionale.

In che modo si sta preparando, a tale proposito?

"Non sono ‘in pausa’, ma porto avanti il mio impegno da consigliere salvando documenti sulla pen drive e richiedendo accessi agli atti. Fare opposizione non è ‘sparare a zero’ su qualsiasi argomentazione della maggioranza. Vuol dire confrontarsi con chi la pensa in maniera diversa da te, formulare idee nell’ottica di un miglioramento della realtà locale, a favore della collettività. Nella recente seduta del Consiglio comunale mi sono espressa in maniera negativa sul bilancio anche per coerenza con il mio programma elettorale".

Tornando al ballottaggio tra lei e Susanna Cenni ?

"Un evento significativo, forse inaspettato, di sicuro capace di far capire che una parte non irrilevante dell’elettorato aspirava a un cambiamento. Un dato di cui l’attuale amministrazione dovrebbe tenere conto, lasciando in disparte certi schemi ideologici ai quali la sinistra resta talvolta legata. Chi amministra dovrebbe avere presenti, prima di tutto, le necessità della cittadinanza".

Ha avuto la sensazione di poter ribaltare gli scenari?

"Quando un sistema è al vertice da 80 anni, il rischio, dal mio punto di vista, è assistere a una sorta di deresponsabilizzazione, a un adagiarsi su cose che ‘vanno da sole’. Forse ha prevalso la paura della novità o dell’ascesa del centrodestra a Poggibonsi, sebbene la mia visione sia di carattere civico. Al di là di tutto, l’esito del voto deve essere sempre e comunque rispettato".

Come è composto il centrodestra in Consiglio, dopo il sostegno unitario alla sua candidatura?

"Ogni forza è rappresentata dai suoi componenti: Paolo Salvini per Forza Italia, il gruppo di Fratelli d’Italia con a capo Maria Carolina Roselli e la sottoscritta per Poggibonsi Merita".

Di cosa ha bisogno Poggibonsi?

"Di una maggiore cura. Spero proprio che questo intento abbia modo di concretizzarsi, dato che è stato pure creato dalla sindaca un assessorato apposito".

Paolo Bartalini