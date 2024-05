Il Governo con Marchetti. Ministri e sottosegretari in tour elettorale a Chianciano

Il Governo Meloni scende in campo a supporto delle soluzioni amministrative individuate dalla lista civica ’Punto e a capo’ con il sindaco Andrea Marchetti che cerca di centrare il suo terzo mandato amministrativo a Chianciano Terme. Oggi, alle ore 16.30, presso l’Hotel Cristallo, il sottosegretario di Stato all’agricoltura, il senatore o Giacomo La Pietra incontrerà le aziende produttrici della cittadina termale.

Le aziende agricole di Chianciano sono delle piccole realtà d’eccellenza che producono prodotti di grande qualità ed il confronto con il sottosegretario sarà rivolto alla valorizzazione di queste produzioni.

Il 24 maggio sarà a Chianciano il Ministro dello sport Andrea Abodi, alle ore 15.30 presso l’Hotel Sole, insieme al Presidente del CONI Toscano Simone Cardullo, Roberto Ghiretti vicepresidente della fondazione sport city e consulente sportivo e Matteo Cardinali Manager sportivo e Lorenzo Succi esperto di strategie digitali per il turismo sportivo. Presenze che saranno ulteriormente arricchite in occasione dell’evento del 17 maggio dedicato al termalismo e turismo. Centrali nel mandato di programma di Andrea Marchetti, alcuni temi e opportunità che la sinergia con il governo nazionale mira a rafforzare ed a tradurre in azioni e scelte concrete. Lunedi 13 maggio alle 21, presso l’Hotel Villa Ricci, si parlerà di rigenerazione urbana con il direttore commerciale del gruppo Gabetti Alessandro Lombardo, con alcune docenti e con Andrea Marroni specializzato in politiche energetiche internazionali ed europee.