Il giorno di Fauci e Rappuoli Omaggio ai due scienziati con le lauree honoris causa

di Paola Tomassoni

È il giorno dei laureati oggi a Siena e anche degli ospiti importanti: l’Università degli Studi torna a festeggiare in piazza del Campo il ‘graduation day’ con il ministro Anna Maria Bernini e in Rettorato si terrà il conferimento della laurea ad honorem ai professor Anthony Fauci e Rino Rappuoli. Si inizia in mattinata proprio dal Rettorato con l’affascinante cerimonia che lega per sempre l’ateneo ai suoi più illustri ‘dottori’, ricercatori e scienziati di fama internazionale: alle 11, in un’aula magna accessibile solo a 180 invitati, l’ateneo conferirà la laurea ad honorem in Medicina e chirurgia ai professori Anthony Stephen Fauci e Rino Rappuoli. Sarà il professor Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze a introdurre e presentare con la laudatio le motivazioni del conferimento all’immunologo statunitense, noto per i suoi contributi nella ricerca sull’Aids e altre immunodeficienze.

Ritenuto uno dei massimi esperti a livello mondiale nel campo delle malattie infettive, Fauci ha ricoperto il ruolo di consulente per tutti i presidenti degli Stati Uniti a partire da Reagan nel 1989. Dal 1984 al 2022 è stato direttore del dipartimento della Salute statunitense. Di recente Fauci si è dichiarato disponibile a collaborare al fianco di Rino Rappuoli al Biotecnopolo.

A Rino Rappuoli è destinata la seconda laurea ad honorem conferita oggi, sempre in Medicina e chirurgia: sarà il professor Vincenzo Sorrentino, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo a leggere motivazione e laudatio del microbiologo italiano, già responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo di Gsk Vaccines e direttore scientifico del Biotecnopolo. Alla presenza di Fauci oggi a Siena è legata anche la manifestazione no-vax che si terrà alla Lizza.

In nome della ricerca e dell’alta formazione proseguirà invece la giornata accademica: alle 17 si terrà in piazza del Campo il ‘Graduation Day’, la festa dedicata ai nuovi dottori che hanno conseguito il titolo di laurea nell’ultimo anno accademico. Sono intorno a 700 gli iscritti alla cerimonia.

Il rettore Roberto Di Pietra terrà il discorso celebrativo; seguirà il saluto del sindaco Nicoletta Fabio. Ospite Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, che terrà un intervento. I festeggiamenti saranno accompagnati dal coro dell’Università diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi. Infine la chiamata dei laureati per la consegna della pergamena e il lancio del ‘tocco’.