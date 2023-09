Il giorno del Masgalano. Oggi il premio alla Torre

Se c’è una manifestazione contradaiola che nel tempo ha acquistato sempre più importanza, credibilità e solennità è quella del Masgalano, il premio alla migliore comparsa che è sfilata in piazza per l’annata paliesca. Oggi pomeriggio alle 17,30 il Campo ospita la consegna alla Contrada della Torre l’edizione 2023. Un prezioso oggetto realizzato dal laboratorio orafo Il Galeone e offerto dagli Archivisti di Contrada.

Onore e merito ai figuranti di Salicotto, all’economato, per una Contrada che inaugurò la serie dei masgalani conquistati, questo è l’ottavo, in occasione del Palio straordinario del 5 settembre 1954. E siccome il tempo nel Palio non esiste, ricordiamo che i principali protagonisti del tempo furono il tamburino Mario Savelli e gli alfieri Senio Raveggi e Silvano Gambelli, da mettere accanto a questi vincitori: i tamburini Simone Papini e Federico Negro con gli alfieri Tommaso Provvedi, Tommaso Alberti, Paolo Pennino e Andrea Picchiotti.

Passato e presente si uniscono sempre nel mondo delle Contrade. La Torre aveva vinto l’ultima volta nel 2014, con i tamburini Carlo Carone e Timoteo Redditi, gli alfieri Niccolò Muzzi, Lorenzo Negro, Simone Galgani e Lorenzo Monciatti.

Oggi sarà anche l’occasione per premiare i proprietari dei due cavalli vittoriosi, Violenta da Clodia e Zio Frac, con i tradizionali bandierini e pergamene realizzati da alunni del Liceo artistico ’Duccio di Buoninsegna’: Elsa Tamburini per il primo e Giulia Buracchi e Anna Perrino per il secondo, con la pergamena alla Contrada di Carolina Giotti.

L’attenzione che il Masgalano si porta con sé è in parte merito del Comitato Amici del Palio, che nel tempo ha modificato, limato e aggiunto nei paragrafi il Regolamento di attuazione, riportandolo sempre al presente con una sempre maggiore attenzione al dettaglio, ai veri meriti. Una consegna che vedrà la loro presenza, assieme alle autorità e alle comparse delle diciassette Contrade, con il sindaco Nicoletta Fabio e il priore della Torre Antonio La Marca. La consegna del masgalano, in caso di pioggia, avverrà al Teatro dei Rinnovati.