'Il Gioco Teatrale' a Poggibonsi: Laboratorio al Politeama Il Teatro Politeama di Poggibonsi ospita il corso di teatro laboratorio ’Il Gioco Teatrale’, rivolto a tutti dai 16 anni in su. Condotto da Lucia Socci e con la presenza di Gabriele Matteuzzi per migliorare la consapevolezza del respiro. Per info: 335 7084109.