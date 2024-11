Il ’Garbo d’Oro 2024’ va a Brocci. Festa per l’ideatore de L’Eroica

Durante la Cena del Menciaiolo, la Pro Loco di Asciano ha assegnato il prestigioso Garbo d’Oro a Giancarlo Brocci, ideatore della celebre corsa ciclistica L’Eroica. Il premio, istituito nel 1974, riconosce la sua visione e la passione con cui ha contribuito alla valorizzazione del territorio, rendendo celebre la bellezza delle Crete Senesi e di Asciano nel panorama internazionale. La serata è stata inaugurata dal presidente della Pro Loco, Luca Pagliantini, che ha illustrato il tema dell’edizione 2024: ’Questione di Chimica’. Pagliantini ha spiegato come il tema simboleggi il lavoro di squadra e l’importanza delle connessioni che uniscono la comunità locale: "Ogni collaborazione crea una chimica unica, capace di valorizzare il nostro territorio. Un esempio concreto è il supporto dell’Associazione Cuochi Alta Etruria, che ha reso la serata una celebrazione delle eccellenze agroalimentari locali".

Ha poi sottolineato il ruolo centrale della Pro Loco. Il momento più atteso della serata è stato la consegna del Garbo d’Oro a Giancarlo Brocci, per la sua capacità di valorizzare il nostro territorio, trasformandolo in un palcoscenico internazionale. Grazie a Brocci, l’Eroica è diventata un simbolo di eccellenza culturale e sportiva, trasmettendo i valori storici non solo del ciclismo, ma del territorio stesso. Durante la cerimonia, Brocci ha ricordato con emozione come L’Eroica abbia mosso i primi passi con 92 pionieri, da lui definiti "cacciatori di sentimenti ed emozioni", per diventare oggi un fenomeno globale con oltre 9mila partecipanti provenienti da tutto il mondo. Ha poi sottolineato il ruolo fondamentale del territorio, citando in particolare Monte Sante Marie e Asciano, simboli di una sfida fisica e di un’accoglienza calorosa: "La ribollita preparata dalle volontarie della Pro Loco non è solo cibo, è un’esperienza che racchiude tradizione e calore umano, incarnando lo spirito autentico de L’Eroica". Brocci ha concluso ringraziando la comunità locale, i volontari e i partecipanti che contribuiscono ogni anno al successo dell’evento. La serata ha visto anche l’assegnazione del neonato Premio Questione di Chimica, dedicato a chi ha saputo creare connessioni virtuose tra tradizione, innovazione e passione per rafforzare il senso di comunità, a Concetta Tinagli della Pro Loco di Asciano; a Giorgio Boccini, noto come ’Mastro lo Boccio’, e a Radio Epicentro, che da oltre 15 anni racconta Asciano. A chiudere la serata, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.