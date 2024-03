Il ’Galilei’ vince la finale di USiena Game. Cerimonia di premiazione con il rettore

Finale ieri all’Università di Siena per USiena Game, il contest a squadre per classi delle scuole superiori organizzato dall’Ateneo in occasione dell’iniziativa UniStem Day, appuntamento annuale dedicato all’apprendimento, scoperta e confronto sui temi della conoscenza e dell’innovazione. La fase conclusiva dell’iniziativa di divulgazione scientifica si è tenuta nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato e sono stati un centinaio le studentesse e gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al contest. Nel corso della mattina si sono svolte le sessioni di gioco durante le quali sono state affrontate le tematiche: “Sfide spaziali”, “Alimenti in vitro: sintetici, naturali o entrambi?” e “Fake news, media e disinformazione”. Durante la mattina si sono inoltre tenuti gli interventi di Eleonora Nencini, dottoranda dell’Università di Siena presso la Fondazione Tls, e di Elisa Mennitto di Vismederi. Al contest hanno partecipato Liceo Scientifico “G. Galilei”, Iss Sallustio Bandini e Istituto Monna Agnese. L’istituto che ha risposto più prontamente alle domande è stato il Liceo Scientifico “G. Galilei”. Il rettore Roberto Di Pietra ha premiato la squadra vincitrice e le partecipanti.