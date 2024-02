"Il futuro di Mps dipende dal Mef"

Il futuro di Banca Mps "dipende dal Ministero dell’Economia, però insomma qualche opzione in più l’abbiamo. La banca è tornata a essere una tra le banche protagoniste nel sistema creditizio italiano". Lo ha detto il presidente a Rocca Salimbeni, Nicola Maione, a margine dell’Assiom Forex.

Il Governo è contento? "Siamo tutti contenti - è la risposta del presidente - per avere più opzioni. Abbiamo fatto un straordinario lavoro grazie a Lovaglio e a tutta la squadra, un grande impegno di anni di grande sacrificio, quindi siamo veramente soddisfatti".

E’ la stessa risposta alla domanda se il Monte ora è passato da possibile preda a eventuale predatore: "I numeri sono grandi, abbiamo fatto un lavoro enorme grazie alla squadra, ne siamo orgogliosi, e andiamo avanti. Noi siamo nell’Abi e lavoreremo con l’Abi".

Quanto infine al richiamo del Governatore alle banche a mettere a riserva gli utili d’oro, Maione ha replicato: "I tempi sono incerti ma anche per quanto riguarda i requisiti patrimoniali siamo ampiamente superiori ai parametri regolamentari. Sotto il punto di vista patrimoniale siamo tra le banche migliori non solo in Italia ma anche in Europa".