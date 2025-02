Il futuro del ponte sul Foenna, oggi incontro pubblico a Bettolle

Un’iniziativa attesa per conoscere il futuro del ponte sul Foenna sulla Sp 327 di Foiano (km 25+380), la cui collazione ha una forte rilevanza per il territorio. Oggi a Bettolle, ore 18 alla sala polivalente, ci sarà un incontro voluto dalle amministrazioni comunali di Torrita di Siena e Sinalunga che ha come oggetto le prossime opere di adeguamento del ponte che si trova al confine tra Torrita e Bettolle (ricade nel territorio di Sinalunga). Sono state invitate le organizzazioni di categoria e ci sarà anche la Provincia di Siena (il ponte è collocato sulla provinciale). Prevista la presenza di tante aziende della zona, le cui attività contribuiscono in maniera importante all’economia del territorio, interessate a sapere quale direzione sarà intrapresa, a livello di viabilità, durante le operazioni. Il ponte, la circolazione nel tratto è da anni regolata dal semaforo, sarà infatti adeguato e, durante i lavori previsti per la prossima estate, sarà chiuso come è stato comunicato dalla Provincia ai sindaci. Il focus dell’incontro riguarderà la valutazione e l’analisi delle possibili azioni da mettere in campo per "arginare" i disagi quando il ponte sarà chiuso. Dal territorio, secondo quanto abbiamo raccolto, viene lanciata la proposta di un ponte alternativo a ridosso di quello attuale che consentirebbe di non procedere per percorsi alternativi. Il tema è sentito. Soprattutto sul versante torritese, nelle vicinanze del ponte, insistono numerose imprese e quindi fabbriche ma anche attività (basti pensare a quelle di somministrazione) che beneficiano del passaggio dei numerosi mezzi, compresi quelli pesanti. Siamo in una delle zone produttive, e non solo, fondamentali per la Valdichiana. Da Bettolle, per andare all’ospedale di Nottola, si attraversa il ponte, senza dimenticare il flusso dei turisti con l’uscita autostradale nelle vicinanze.

Luca Stefanucci